So sehen cash-Leserinnen und -Leser die Chancen einer Jahresend-Rally bei Aktien

Warum gibt es eigentlich das Phänomen "Jahresend-Rally"? Also die alljährlich wiederkehrende Hoffnung, dass zum Jahresende hin die Kurse an den Börsen steigen? Die geläufigste Erklärung ist: Vermögensverwalter wollen zum Jahresende hin mit ihren Investitionen glänzen. Im Rahmen eines "Window Dressing" (sinngemäss übersetzt heisst dies: Bilanzkosmetik) verkaufen sie in den letzten Woche des Jahres ihre Verlierer-Aktien und forsten bei den gut gelaufenen Titeln auf.

Auch die gute Konsumenten- und Käuferstimmung vor Weihnachten soll an Jahresend- Rallyes mitverantwortlich sein. Andere argumentieren wiederum, dass unmittelbar vor den Weihnachtstagen viele Trader schon in den Ferien und so weniger Leerverkäufer unterwegs sind.

Wie dem auch sei: Trotz der unsicheren Ausgangslage an den Märkten - Stichworte Geldpolitik oder Konjunktur-Unsicherheiten - sind die Leserinenn- und Leser von cash optimistisch bezüglich einer Weihnachtsrally 2021. Das ergab eine Umfrage von cash.ch, die am Montag aufgeschaltet wurde und an der fast 5000 Personen teilnahmen.

Demach gehen 65 Prozent der Antwortenden davon aus, dass dieses Jahr das Potenzial für eine Jahresend-Rally vorhanden sei. 35 Prozent sind diesbezüglich negativ eingestellt.