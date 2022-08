Das geht aus am Montag veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervor. Demnach hat Musk von Dorsey sämtliche Unterlagen und Nachrichten zu der im April beschlossenen Übernahmevereinbarung sowie zur Frage der Zahl von Spam- oder Fake-Konten bei Twitter und zur Berechnung aktiver Nutzer angefordert.

Mit der rechtlich bindenden Anordnung will Musk alle entsprechenden Unterlagen von Dorsey seit Anfang 2019 erhalten. Der Gründer und Chef des Elektroautobauers Tesla sammelt damit weiter Material für den auf Oktober angesetzten Prozess um die Frage, ob er Twitter übernehmen muss oder sich aus dem Geschäft zurückziehen kann.

Musk liess Deal platzen

Musk hatte im April eine Übernahme von Twitter für 44 Milliarden Dollar angekündigt. Anfang Juli liess Musk den Deal jedoch wegen angeblich "falscher und irreführender" Angaben des Kurzbotschaftendienstes platzen. Hintergrund ist die Zahl von Spam- oder Fake-Konten auf Twitter. Musk wirft der Plattform vor, die tatsächliche Zahl der Nutzer zu hoch zu beziffern.

Twitter hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Online-Plattform wirft Musk vor, sich mit einem Vorwand aus der Vereinbarung zurückziehen zu wollen, weil er eine Übernahme nicht mehr als lohnend erachte. Der Kurzbotschaftendienst ist vor Gericht gezogen, um den reichsten Menschen der Welt zum Vollzug der Übernahme zu zwingen.

Der Prozess beginnt am 17. Oktober vor einem spezialisierten Gericht im Bundesstaat Delaware an der US-Ostküste. Beobachter halten eine gerichtliche Niederlage des Tesla-Gründers für durchaus denkbar. Möglich wäre auch, dass der Multimilliardär Twitter eine in der Vereinbarung vorgesehene Vertragsstrafe von bis zu einer Milliarde Dollar zahlen muss.

(AWP)