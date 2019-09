Der Großanteilseigner habe Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

WeWork will mit einem deutlichen Abschlag bei der Bewertung den Sprung an die New Yorker Börse schaffen. Eine Softbank-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

(Reuters)