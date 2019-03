Beim Ausblick zeigt sich das Unternehmen vorsichtig und betont Unsicherheiten wegen des Brexit.

Der Umsatz legte laut einer Mitteilung vom Dienstag um 29 Prozent auf 51,0 Millionen Franken zu. Dabei stammte mit 64 Prozent der grösste Teil des Umsatzes von Geschäftsaktivitäten ausserhalb der Schweiz.

Die Gewinnentwicklung war dagegen rückläufig. Den operativen Gewinn (EBITDA) beziffert das Unternehmen mit 3,3 Millionen Franken, was ein Minus von etwa einem Viertel gegenüber der Vergleichsperiode bedeutet. Daraus ergibt sich laut Mitteilung eine EBITDA-Marge von 6 Prozent, nach 11 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 1,4 Millionen Franken, verglichen mit einem Gewinn von 1,6 Millionen.

Die EBITDA-Marge wurde von zwei Faktoren massgeblich beeinflusst. So setzte sich einerseits die Umstellung vom traditionellen Lizenzverkauf mit Einmallizenzen auf das Lizenzmietmodell (Software as a Service 'Saas') fort. "Dieses Modell ist für Crealogix von grösserem langfristigen Interesse, da die Lizenzeinnahmen über die gesamte Vertragslaufzeit jährlich anfallen", heisst es dazu im Halbjahresbericht. Generell verspricht sich das Unternehmen aus diesem Ansatz höhere Lizenzerlöse als beim einmaligen Lizenzmodell. Ausserdem hätten sich die Auftragsvergaben verzögert, heisst es zur Erklärung weiter.

Crealogix stellt für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Franken in Aussicht. Beim EBITDA peilt das Management einen Wert an, der in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres liegen werde.

Generell sei das Marktumfeld der Kunden aktuell angespannt durch äussere Rahmenbedingungen wie Entscheide der Notenbanken, regulatorische Veränderungen und nicht zuletzt den Brexit.

(AWP)