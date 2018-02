Die beiden Firmen seien in fortgeschrittenen Gesprächen, teilte das Genfer Unternehmen am Dienstag mit. Temenos will den Fidessa-Aktionären 35,67 Pfunde je Aktie anbieten plus das Recht auf eine Dividende von 0,797 Pfund je Titel. Am Montag kosteten die Fidessa-Aktien 29,15 Pfund, entsprechend einer Börsenkapitalisierung von 1,13 Milliarden Pfund.

Temenos zufolge beabsichtige der Fidessa-Verwaltungsrat ein allfälliges Übernahmeangebot zur Annahme zu empfehlen. Es gebe aber keine Gewissheit, dass letztlich eine Offerte für Fidessa abgegeben werde. Fidessa ist laut Zürcher Kantonalbank (ZKB) eine Softwareschmiede, die sich hauptsächlich mit dem Handel von Aktien und Derivaten befasst. Daneben bietet Fidessa Software für die Vermögensverwaltung an. Die Plattform ist sowohl als "hosted" Service wie auch als eigen-ständige Installation erhältlich.

Die Aktie von Temenos fällt im frühen Handel an der Schweizer Börse bis 9 Prozent, das wäre der grösste Tagesverlust seit drei Jahren. Das umgerechnet 1,8 Milliarden Franken schwere Übernahmeangebot beschert Fidessa dagegen den grössten Kurssprung seit mehr als 13 Jahren. Die Aktien steigen um knapp 25 Prozent auf ein Rekordhoch von 3635 Pence.

"Wir halten diese Übernahme für strategisch sinnvoll, da sie den Zielmarkt von Temenos auf die Bereiche Handel, Anlageverwaltung und Kapitalmarkt mit einem geschätzten Umfang von 15 bis 20 Milliarden Dollar ausweiten würde", schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar.

Temenos würde dadurch in allen Segmenten des Markts für Bankingsoftware zum entscheidenden Anbieter werden. "Wir bestätigen unser klares Buy Rating", schreibt Vontobel, das Kursziel von 130 Franken werde überprüft.

Die verfügbaren Finanzierungsmittel hat Temenos kürzlich mit über 1 Milliarde Dollar angegeben, woher der Rest stamm, wurde nicht bekannt gegeben. "Die Akquisition katapultiert Temenos in den neuen Bereich Aktienhandel zu einem Preis, der auf den ersten Blick zwar kein Schnäppchen ist, aber im Quervergleich dennoch nicht aussergewöhnlich ist", schreibt die ZKB. Sie geht davon aus, dass die Akquisition gewinnver-ichtend sein wird. "Insgesamt erachten wir die Übernahme von Fidessa als leicht positiv für Temenos."

Im Gegensatz dazu empfiehlt Baader Helvea das Papier zum Verkauf. Das Institut zeigt sich aber gleichwohl angetan von den Plänen von Temenos. Die angestrebte Akquisition wäre die grösste seit Jahren und käme zu einer Zeit, in der der Rückenwind bei der Zeichnung von neuen Lizenzen nachlasse. Aus strategischer Sicht würde Fidessa das Angebot von Temenos gut ergänzen, so Baader Helvea.

(cash/Reuters/AWP)