Medacta und SoftwareONE sind zwar in völlig unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zu Hause. Dennoch haben diese beiden in der Schweiz beheimateten Unternehmen eines gemeinsam: Ihre Aktien sind noch keine 12 Monate an der Börse kotiert.

Während der Börsengang von SoftwareONE von Ende Oktober aus Sicht der Anleger ein voller Erfolg ist, fällt die Zwischenbilanz bei Medacta eher ernüchternd aus. Im April letzten Jahres zu 96 Franken ausgegeben, kostete die Aktie zuletzt nur noch gut 70 Franken.

Deutsche Bank neuerdings zuversichtlicher für SoftwareONE

Das ruft nun die damals mit dem Börsengang betraute Credit Suisse auf den Plan. Sie stuft die Medacta-Aktie von "Neutral" auf "Outperform" herauf. Nach einer Erhöhung ihrer Gewinnschätzungen um durchschnittlich 6 Prozent veranschlagt die Grossbank beim Medizinaltechnikunternehmen neuerdings ein Kursziel von 90 (zuvor 77) Franken. Die Aktie habe seit einer Gewinnwarnung im Dezember deutlich schwächer als der Markt abgeschnitten und sei angesichts der intakten Wachstumsaussichten nun attraktiv bewertet, so schreibt die Credit Suisse.

Medacta ist allerdings nicht das einzige Unternehmen, bei dem eine mit dem Börsengang betraute Bank am Montagmorgen einen zweiten Blick wagt. Nur wenige Wochen nachdem die Deutsche Bank die Abdeckung der Aktie von SoftwareONE mit "Neutral" und einem Kursziel von 22 Franken aufgenommen hat, stuft sie diese mit einem Kursziel von 30 Franken auf "Buy" herauf.

Die Deutsche Bank begründet diesen Schritt einerseits mit den jüngsten Marktanteilsgewinnen des Partnerunternehmens Microsoft gegenüber dem Rivalen Amazon und andererseits mit der steigenden Bereitschaft von Unternehmen, ihre Cloud-Infrastruktur an Spezialisten auszulagern. Ihres Erachtens verfügt SoftwareONE über eine gute Ausgangslage, um von diesen beiden Trends profitieren zu können.

Ist aus Anlegersicht Zurückhaltung angebracht?

Anders als die Medacta-Aktie erfreute sich jene von SoftwareONE in den letzten Wochen grosser Beliebtheit. Am Freitag bei Börsenschluss trennten sie fast 40 Prozent vom seinerzeitigen Ausgabepreis von 18 Franken.

Es mag durchaus sein, dass die IPO-Banken mit dem von ihnen an die Börse gebrachten Unternehmen besonders gut vertraut sind und dieses womöglich besser als andere Banken beurteilen können. Nichtsdestotrotz mahnen Händler zur Zurückhaltung, wollen sie doch nicht ausschliessen, dass bei den Kaufempfehlungen durchaus auch Eigeninteressen im Spiel sein könnten.