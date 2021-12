Per 1. Januar nehmen Daniel Menzel und Moritz Bergmann Einsitz in dem Gremium. Sie übernehmen die Rolle eines "Chief Operating Officer" (COO), respektive eines "Chief Commercial Officer" (CCO), teilte Meyer Burger am Freitag mit.

Menzel ist seit Mai 2021 als Geschäftsführer der Meyer Burger (Industries) GmbH tätig. Er verantwortet in der Gruppe die Bereiche Produktion, "Supply Chain" und Einkauf sowie Logistik und Qualitätssicherung. Borgmann derweil ist seit Februar 2021 ebenfalls als Geschäftsführer der Meyer Burger (Industries) GmbH zuständig für den Vertrieb von Solarmodulen, das Marketing, Produktmanagement sowie die Geschäftsentwicklung.

Mit dem Ausbau des Managements wolle man den operativen Erfordernissen als Produzent von Solarzellen und Solarmodulen entsprechen, heisst es weiter. Auch wolle man so der Bedeutung der verantworteten Bereiche für die Wachstumsstrategie Rechnung tragen.

Die neue Geschäftsleitung wird nebst Menzel und Borgmann aus den bisherigen Mitgliedern Gunter Erfurt (CEO), Jürgen Schiffer bzw. seine Nachfolgerin per Anfang 2022 Natalie Benedikt (Finanzchefin) sowie Katja Tavernaro (Nachhaltigkeitschefin) bestehen.

