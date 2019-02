Im Rahmen der Transaktion würden auch wesentliche Teile der heutigen Produktionsanlagen von Meyer Burger in Thun sowie rund 100 Mitarbeitende, die im Bereich Wafertechnologie in Thun und an den relevanten Servicestandorten weltweit tätig sind, zu PSS übergehen. Das schreibt Meyer Burger in einer Mitteilung am Donnerstag.

Die Transaktion werde voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2019 vollzogen sein. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt laut Meyer Burger 50 MillionenFranken in bar, was dem Nettoumsatz des Wafering-Anlagengeschäfts entspriche.

Bei PSS handelt es sich um globalen Anbieter von Anlagen und Dienstleistungen für die Oberflächenveredelung.

(cash)