Dabei werde derzeit in einem beschleunigten Verfahren evaluiert, wie die SWCT-Technologie mit der Heterojunction-Zelltechnologie von Panasonic Solar verbunden werden könne, teilte Meyer Burger am Montag mit. Angaben zu den Einnahmen aus diesem Geschäft werden keine gemacht.

Mit dieser Verbindung erwarte Panasonic eine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit ihrer Solarmodule, so die Mitteilung weiter. Die Lieferung und Installation von Meyer Burger's SWCT-Ausrüstung in der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Panasonic in Osaka sei für das zweite Quartal 2018 geplant und stelle einen ersten Schritt zur Ausweitung der Einführung der SmartWire Connection Technology auf andere Produktionsstandorte dar.

(AWP)