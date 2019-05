Der Kaufpreis betrug 50 Millionen Franken in bar, und der Vertrag enthält eine Earn-out-Komponente, die auf bestimmten Umsatzniveaus im Jahr 2019 basiert, wie das Unternehmen am Dienstagabend frühere Angaben bestätigte.

Das Unternehmen hatte den Verkauf im Februar bekanntgegeben. Der Preis entspricht in etwa dem Jahresumsatz des veräusserten Geschäfts. Betroffen von der Transaktion sind den früheren Angaben zufolge 100 Mitarbeitende, die im Bereich Wafer-Technologie in Thun und an den relevanten Servicestandorten weltweit tätig sind. Diese würden aber zusammen mit wesentlichen Teilen der Produktionsanlagen zu PSS übergehen.

(AWP)