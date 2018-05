Der Hörsystemhersteller Sonova konnte im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März) sowohl beim Umsatz als auch beim Reingewinn zulegen. Während der Reingewinn von 407 Millionen Franken über den Erwartungen lag, war der um 10,4 Prozent höhere Umsatz (2,65 Milliarden Franken) allerdings etwas unter den Analystenschätzungen. An der Börse fällt die Aktie bis zum frühen Nachmittag um 1,3 Prozent.

CEO Arnd Kaldowski, erst seit dem 1. April 2018 im Amt und somit noch nicht für die Zahlen im letzten Jahr verantwortlich, zeigt sich im Video-Interview mit dem Erreichten sehr zufrieden: "Wir konnten sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Profitabilitätsseite zulegen." Die Steigerung sei aufgrund von organischem Wachstum, aber auch durch Akquisitionen zu Stande gekommen.

Ausblick enttäuscht

Für die Ernüchterung bei den Anlegern dürften nicht primär die vorgelegten Zahlen, sondern der Ausblick gesorgt haben: Für das neue Jahr rechnet das Management mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und einem um 6 bis 9 Prozent höheren EBITA. Analysten waren zuvor von einem Wachstum von 4 bis 6 Prozent beim Umsatz und von 7 bis 11 Prozent beim EBITA ausgegangen.

"Wir haben jetzt keine grösseren Akquisitionen gemacht, sogar in kleinerem Masse in den USA Geschäfte abgetreten", erklärt Kaldowski die vorsichtigere Prognose zum laufenden Geschäftsjahr. Deshalb werde das Gesamtwachstum niedriger ausfallen, wobei das organische Wachstum in einem vergleichbaren Rahmen wie im Vorjahr liegen werde.

Eines der Hauptthemen im Hörgerätebereich ist für die nächsten Jahren die Digitalisierung, weshalb sich Sonova dafür im Bereich der sogennanten E-Solutions weiterentwickeln müsse, so Kaldowski. Hier möchte er im Gegensatz zu seinem Vorgänger Lukas Braunschweiler vermehrt Akzente setzen. E-Solutions beschäftigt sich etwa mit der drahtlosen Verbindung der Hörgeräte zu andernen Geräten sowie spezifischen Daten des Nutzers, um ihm in speziellen Hörsituationen unmittelbar Hilfe leisten zu können.

Im Video-Interview äussert sich Arnd Kaldowski ausserdem zu den neuesten technologischen Entwicklungen bei Sonova.