Und schliesslich könnte auch die neue Hörgeräteplattform Lumity nicht so dynamisch performen wie erhofft, wird unter Analysten kolportiert. So scheint es gar möglich, dass die Nr. 1 am Hörgerätemarkt Marktanteile verloren hat. Nichtsdestotrotz sprächen die demographischen Trends längerfristig für das Unternehmen.