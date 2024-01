Zee zufolge verlangt Sony wegen angeblicher Verstösse gegen die Fusionsvereinbarung eine Abfindungszahlung in Höhe von 90 Millionen Dollar. Der indische Konzern wies die Anschuldigung zurück und kündigte rechtliche Schritte an. Zee leidet unter wachsendem Konkurrenzdruck und sinkenden Werbeeinnahmen. So will der US-Konzern Walt Disney seine Indien-Aktivitäten mit der Mediensparte des Mischkonzerns Reliance zusammenlegen. Sony betreibt auf dem Subkontinent TV-Sender und einen Streamingdienst. Medien hatten bereits vor Wochen über ein drohendes Aus für den Sony/Zee-Deal berichtet.