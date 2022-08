Der aktivistische Investor Elliott ist nach eigenen Angaben inzwischen grösster Aktionär von Pinterest. Die Foto-Onlineplattform sei ein "hoch strategisches Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial", hiess es in einer Erklärung am Montag nach US-Börsenschluss. Man sei so von der Wertschöpfungschance bei Pinterest überzeugt, dass man grösster Investor des Unternehmens geworden sei. Wie gross der Anteil genau ist, gab Elliott nicht bekannt. Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte Mitte Juli berichtet, es seien mehr als neun Prozent. Die Nachricht vom Montag lies die Printerest-Aktie nachbörslich um 21 Prozent steigen.

Fast zeitgleich zu der Ankündigung legte der US-Konzern seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor. Dabei verfehlten Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten, wie aus Daten von Refinitiv hervorging. Hintergrund sind steigende Kosten und eine geringere Verweildauer von Nutzern auf der Online-Plattform.

(Reuters)