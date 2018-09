Eine Call-Option zur 100-prozentigen Übernahme von First Class & More sei ausgeübt worden, teilt Asmallworld mit. Der Kaufpreis wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Aktien bezahlt. Asmallworld wird First Class & More für eine sofortige Zahlung von 10,5 Millionen Euro am Ausführungstag sowie 820'000 bestehende Aktien erwerben, die von Asmallworlds Mehrheitsaktionär ASW Capital zur Verfügung gestellt werden.

First Class & More besteht seit 2009. Neben Mitgliedschaften erzeugt das Unternehmen Einnahmen durch Werbepartner und den Verkauf von Reisepaketen. "Diese Akquisition ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir werden unseren Kundenstamm und unser Serviceangebot weiter ausbauen", lässt sich Asmallworld-CEO Jan Lüscher zitieren.

(cash)