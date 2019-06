Die Applikation sei in den vergangenen 12 Monaten selbst entwickelt worden und biete neue Funktionalitäten, eine einfache Benutzerführung sowie ein schlichtes und modernes Design, wie es in einem Communiqué am Dienstagabend hiess.

Die App stehe für iPhones ab sofort zum Download im App Store bereit. Eine Version für Android sei ebenfalls in Entwicklung und soll in den kommenden Monaten folgen.

(AWP)