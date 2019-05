Auf der jährlichen Facebook-Entwicklerkonferenz stellte der 34-Jährige am Dienstag Kommunikations-Apps und Online-Marktplätze in den Mittelpunkt des neuen Profils. Damit soll es Unternehmen erleichtert werden, über den Messenger sowie konzerneigene Dienste wie Whatsapp und Instagram mit Kunden in Kontakt zu treten.

Bisher erwirtschaftete der Konzern seinen Jahresumsatz von zuletzt fast 56 Milliarden Dollar praktisch ausschliesslich mit Werbe-Einnahmen. Doch weil die Zahl der Nutzer gerade in den wichtigen Märkten USA und Europa nicht mehr so stark steigt, will Zuckerberg neue Erlösquellen erschliessen.

"Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir als Unternehmen zur Entwicklung in der Lage sind", sagte der Multimilliardär. Er hatte die Neuausrichtung schon im März angekündigt, als Facebook wegen Datenpannen sowie politisch motivierten Falschinformationen und Hassreden ins Visier der Behörden geraten war. Auf der jüngsten Entwicklerkonferenz trat der bisher für Facebook zentrale "News Feed" in den Hintergrund.

Die vorgestellten neuen Funktionen deuten darauf hin, dass die Nutzer zum längeren Verweilen in den verschiedenen Facebook-Apps animiert und mit ausgefeilteren Einkaufsmöglichkeiten verstärkt zum Online-Shopping gebracht werden sollen. Das soll Facebook über die Verkäufer Geld in die Kassen spülen.

(Reuters)