Angesichts gestiegener finanzieller und geldpolitischer Risiken werde das Rating auf "CCC/C" von bislang "B-/B" gekappt, teilte S&P am Freitagabend mit.

Damit rutscht die Einstufung tiefer hinein in den "Ramschbereich", was eine Refinanzierung potenziell teurer macht. Der Ausblick sei negativ, hiess es zudem, was eine weitere Herabstufung nach sich ziehen könnte.

Das Mittelmeerland steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, die mit finanziellen Belastungen und täglichen Entbehrungen einhergehen - wie zuletzt im Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990.

Mitte Oktober hatten landesweite Proteste gegen die wirtschaftlichen und politischen Eliten begonnen. Ministerpräsident Saad al-Hariri ist inzwischen zurückgetreten.

(AWP/cash)