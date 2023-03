Der dank dem Nationalbankdarlehen zustande gekommene Kursanstieg müsse auch an diese zurückfliessen. Die vier Prozent Zinsen für Darlehen reichten da nicht. Eine Abgeltung sei fällig. Unter anderem könnte sie in Form einer Kapitalbeteiligung der Nationalbank an der CS erfolgen. Der Bundesrat müsse hier Lösungen vorlegen, sagte der Co-Präsident der Sozialdemokraten (SP), Cedric Wermuth, am Donnerstag. Angesichts der zahlreichen Skandale des Instituts habe es sich um einen "Absturz mit Ansage" gehandelt.