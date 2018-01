Das zweitgrösste Geldhaus des Landes muss 1,12 Milliarden Euro auf ihren Anteil am Telekomkonzern Telefonica abschreiben, wie BBVA am späten Dienstagabend in einer Pflichtmitteilung erklärte. BBVA hält mehr als 5 Prozent am spanischen Telekomriesen Telefonica, der auch die Mehrheit am O2-Mutterkonzern Telefonica Deutschland hält. Der Telefonica-Kurs ist von seinem zwischenzeitlichen Hoch im vergangenen März bis jetzt um etwa ein Fünftel gefallen.

Die Abschreibung wird das Ergebnis für 2017 belasten, aber nach Angaben der Bank weder Einfluss auf die Kapitalausstattung, noch auf die Liquidität oder die erwartete Dividende haben. In den ersten neun Monaten des Jahres hatte BBVA vor Steuern 6,02 Milliarden Euro verdient.

(AWP)