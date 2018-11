Von wegen stille Nacht, heilige Nacht: In den Tagen vor Weihnachten stehen gleich bei mehreren europäischen Aktienindizes Veränderungen an.

Davon betroffen ist auch der Swiss Market Index (SMI). An der Zusammensetzung des wichtigsten Schweizer Börsenbarometers ändert sich zwar nichts. Allerdings werden die Indexschwergewichte wieder auf maximal 18 Prozent zurückgebunden. Nestlé, Roche und Novartis haben zuletzt den Börsenturbulenzen weitestgehend getrotzt.

Keine grösseren Kursverwerfungen zu erwarten

Am stärksten Betroffen ist Novartis. Berechnungen der US-Investmentbank J.P. Morgan zufolge müssen sich Fondsanbieter, Pensionskassen und andere indexorientierte Investoren von 2,5 Millionen Aktien im Gegenwert von umgerechnet 227 Millionen Franken trennen. Beim Platzrivalen Roche dürften für umgerechnet knapp 150 Millionen Franken Genussscheine auf den Markt kommen und bei Nestlé geschätzte 1,2 Millionen Aktien mit einem Verkehrswert von 105 Millionen Franken.

Das entspricht in allen drei Fällen weniger als dem durchschnittlichen Handelsvolumen eines Tages. Grössere Kursverwerfungen sind nicht zu erwarten.

Nicht so bei ABB. Denn während die Aktie des schweizerisch-schwedischen Industriekonzerns ihren Platz im SMI auf sicher hat, könnte sie in wenigen Wochen wegen des deutschen Linde-Konzerns aus dem Stoxx Europe 50 Index fallen (cash berichtete). Nach dem transatlantischen Zusammenschluss mit Praxair ist dem Gasriesen eine ausserordentliche Indexaufnahme gewiss.

Die Kehrseite des passiven Investierens

Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Die Strategen von J.P. Morgan rechnen denn auch eher mit einem Ausscheiden der Aktie der britischen Barclays. Mit dem Verbleib von ABB im Stoxx Europe 50 Index würde zumindest kurzfristig ein Unsicherheitsfaktor wegfallen.

Indexanpassungen werfen nicht zuletzt auch deshalb so hohe Wellen, weil weltweit geschätzte 7,4 Billionen Franken in passiven Aktienfonds angelegt sind. Diese Fonds investieren indexnah. Steigt eine Aktie in einen beliebten Aktienindex auf, müssen diese Fonds zukaufen. Scheidet eine Aktie aus, müssen sie sich davon trennen. Da dies manchmal innerhalb weniger Tage geschehen muss, sind grössere Kursverschiebungen unumgänglich.

Deshalb gibt es professionelle Marktakteure, darunter Hedgefonds und Händler, die sich solche Kursverschiebungen zunutze machen. Als Privatanleger lässt sich davon nur schwerlich profitieren.