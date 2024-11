Dennoch berichten Händler im Mittleren Westen der USA, dass viele ihrer Kunden ihre Budgets für Pestizide und Herbizide für das Frühjahr gekürzt haben. Matt Carstens, Chef der landwirtschaftlichen Genossenschaft Landus, erklärt, dass einige Landwirte stattdessen in Geräte investieren, mit denen sie Unkraut und Schädlinge auf ihren Feldern gezielt bekämpfen können - so müssen sie insgesamt weniger für Pflanzenschutzmittel ausgeben. «Am Ende geht es darum: Was braucht der Landwirt wirklich? Braucht er eine Marke mit Versicherungsschutz und einer Reklamationspolitik? Muss er all das bezahlen?», fragt Carstens.