Bei Kassenobligationen gilt es zu beachten, dass das Geld zu einem fixen Zinssatz für eine fixe Dauer gebunden ist. Entsprechend will gut überlegt sein, ob es sich lohnt, sich langfristig zu binden, da das investierte Geld für die gesamte Zeit blockiert ist. "Wer in den nächsten Jahren ein Eigenheim erwerben oder eine grössere Reise unternehmen will, ist gut beraten, nur in kurzlaufende Kassenobligationen über ein, zwei oder maximal drei Jahre zu investieren", so Manz. Ebenfalls zu beachten gilt es, dass im Falle einer Leitzinserhöhung durch die SNB auch die kurzfristigen Zinssätze im Bereich von einem Jahr noch einmal ansteigen dürften. Das könnte auch den offerierten Zinssätzen auf Kassenobligationen noch einmal einen Schub geben. Wird eine Kassenobligation vorher abgeschlossen, können die Investierenden nicht von den höheren Zinssätzen profitieren.