Das erklärte ein Sprecher der Bank am Donnerstag. Im kommenden Jahr und darüber hinaus wolle das Institut in Mitarbeiter investieren, um seine Wachstumsziele in der Vermögensverwaltung und der Investmentbank zu erreichen.

Zuvor hatte die Agentur Bloomberg berichtet, dass die CS unterrichteten Kreisen zufolge im Zuge ihrer Anstrengungen zur Kostenverringerung den Abbau von mehren Hundert Stellen in Betracht ziehe. Die Entlassungen könnten bereits in diesem Jahr beginnen und sollen der Bank dabei helfen, ihre Kostenziele für 2019 zu erreichen, so Bloomberg. Das internationale Wealth-Management-Geschäft der Bank mit Sitz in Zürich sowie die Schweizer Universalbank dürften zu den Bereichen gehören, die vom Jobabbau betroffen sind, hiess es weiter.

Chief Executive Officer Tidjane Thiam bereite sich darauf vor, seine strategische Vision für die Bank für 2019 und darüber hinaus zu skizzieren, da die dreijährige Restrukturierung nächsten Monat offiziell abgeschlossen sein wird. Seit der Übernahme seines Postens hat er Ressourcen verlagert, um sich auf Wealth Management und Emerging Markets zu konzentrieren, während der Handel zurückgeschraubt wurde. Er hat auch die Aktionäre für Milliarden Franken an frischem Kapital angezapft.

(Reuters/Bloomberg)