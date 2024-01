Anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld

Auslöser für die Effizienzmassnahmen seien höhere Kosten, eine gedrückte Konsumentenstimmung, weniger Briefe und weniger Einzahlungen am Postschalter, so die Post. Die Anstrengungen würden zu einer stabilen Post mit gesunden Finanzen beitragen und diese in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld wettbewerbsfähig halten.