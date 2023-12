Bereits im kommenden Jahr solle der Gewinn so um bis zu vier Milliarden Euro gesteigert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bis 2026 sollen es zehn Milliarden Euro werden, die Rendite soll bis dahin auf 6,5 Prozent steigen. «Das ist auch wichtig, um dem härter werdenden Wettbewerb in einem extrem anspruchsvollen Marktumfeld standhalten zu können», sagte Markenchef Thomas Schäfer. Es handle sich um das umfassendste Programm, das die Marke je aufgesetzt habe. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte, der abgesteckte Kurs werde die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken, ohne einseitig zulasten der Beschäftigten zu gehen.