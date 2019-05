Beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé rückt der Verkauf von Nestlé Skin Health näher. Das in Vevey beheimatete Unternehmen bestätigt am frühen Donnerstagmorgen einen Bericht der "Financial Times" vom Vorabend, wonach es in exklusive Verhandlungen mit einem Konsortium bestehend aus den beiden Finanzinvestoren EQT und Abu Dhabi Investment Authority.

Die Rede ist dabei von einem Unternehmenswert von 10,2 Milliarden Franken. Das liegt rund 3 Milliarden Franken über den in der Vergangenheit herumgereichten Analystenschätzungen für den Verkaufserlös. Mit Nestlé Skin Health erzielte das Mutterhaus 2018 einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden Franken.

Die Nestlé-Aktie hat im späten Handel 100 Franken überstiegen. Um 16.30 Uhr gewinnt sie 1,5 Prozent auf 100,24 Franken. Schon am Vorabend ging die Aktie bei 98,69 Franken und damit auf dem bis dahin höchsten Stand in der Firmengeschichte aus dem Handel.

Es winkt ein ausserordentlicher Gewinn in Milliardenhöhe

Die genannten 10,2 Milliarden Franken entsprechen fast dem vierfachen Jahresumsatz. Im Wissen, dass die Gewinnentwicklung von Nestlé Skin Health in den letzten Jahren weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, wird der Verhandlungspreis als stolz eingeschätzt. Nestlé-Chef Mark Schneider sei denn auch ein äusserst erfahrener "Deal-Maker", so heisst es weiter. Damit spielen die Analysten auf die Vergangenheit Schneiders bei seinem früheren Arbeitgeber Fresenius an.

Wie die Bank Vontobel in einer ersten Stellungnahme schreibt, hält Nestlé mit dem sich abzeichnenden Verkauf von Skin Health ein früheres Versprechen ein. Mit der Übernahme der verbleibenden 50 Prozent von Galderma von L'Oréal und der Schaffung von Skin Health im Jahr 2014 habt der Nahrungsmittelkonzern der Zürcher Bank zufolge im grossen Stil Aktionärswerte vernichtet. Sie begrüsst deshalb den Verkauf zu einem Preis, der über den von der Bank Vontobel bisweilen auf 7 Milliarden Franken liegt. Das Anlageurteil für die Nestlé-Aktie lautet weiterhin "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken.

Neuer Schub für die Nestlé-Aktie

Die Zürcher Kantonalbank geht davon aus, dass Nestlé mit dem Verkauf von Skin Health einen ausserordentlichen Gewinn vor Steuern in Höhe von rund 4 Milliarden Franken erzielen kann. Sie sieht den Nahrungsmittelhersteller einen sehr attraktiven Verkaufspreis erziehen. Angesichts der 40 Prozent über dem historischen Durchschnitt liegenden Bewertung stuft die Zürcher Kantonalbank die Aktie dennoch nur mit "Marktgewichten" ein.

Für Morgan Stanley steht fest, dass ein Teil des Verkaufserlöses für Nestlé Skin Health in ein neues Aktienrückkaufprogramm fliessen dürfte. Ausserdem verspricht sich die US-Investmentbank vom Abverkauf der Sorgensparte Rentabilitätsverbesserungen. Morgan Stanley empfiehlt die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 105 Franken zum Kauf.

Die Aktie von Nestlé ist seit Jahresbeginn überraschend gut gelaufen. Mit einem Kursplus von fast 24 Prozent steht sie bei den Titeln aus dem Swiss Market Index (SMI) weit oben auf der diesjährigen Gewinnerliste. Damit macht die Aktie ihrem Ruf des trägen und langweiligen SMI-Schwergewichts so gar keine Ehre. Händlern zufolge stiess die Nestlé-Aktie in der jüngsten Vergangenheit etwas an ihre Kurs- und Bewertungsgrenzen. Sollte der Nahrungsmittelkonzern bei Skin Health auf dem genannten Preisniveau mit den Finanzinvestoren einig werden, sehen Händler einem Vorstoss der Aktie auf über 100 Franken nichts mehr im Weg stehen.