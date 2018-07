Die Titel zogen um bis zu 6,3 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Wochen-Hoch von 10,12 Euro an und setzten sich damit an die Spitze im Dax. Wie die Zeitschrift "Wirtschaftswoche" am Freitag ohne konkrete Angabe von Quellen berichtete, habe der niedrige Marktwert der Deutschen Bank die Konkurrenz auf den Plan gerufen.

Da Frankfurt nach dem Brexit an Bedeutung gewinne, gäbe es bei der US-Investmentbank JPMorgan Gedankenspiele, womöglich bei der Deutschen Bank einzusteigen, schrieb das Magazin unter Berufung auf Spekulationen von Investmentbankern. Auch die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) habe Interesse. Die Deutsche Bank lehnte einen Kommentar ab.

Weiterhin berichtete die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Kreise der CDU-Landesregierung Nordrhein-Westfalens, Kanzlerin Angela Merkel sorge sich um die Deutsche Bank und habe bei einem Treffen mit Ex-Bundesbankpräsident und UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber um eine Einschätzung zur Lage der Bank gebeten. Ein Regierungsprecher wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

(Reuters)