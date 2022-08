Für eine Aufstockung habe das Unternehmen "derzeit keinerlei Anhaltspunkte. Der Aktienanteil von Sabic beträgt unverändert 31,5 Prozent", sagte Clariant-Chef Conrad Keijzer der "FAZ".

Gegen steigende Energiepreise habe sich das Unternehmen teilweise abgesichert. Zudem betrage der Anteil der Energiekosten am Umsatz lediglich fünf Prozent. Sollte es staatlich verordnete Gas-Rationierungen wegen Lieferengpässen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine geben, wären acht Standorte in Deutschland betroffen.

Clariant habe dafür Notfallpläne parat, die etwa die Verlagerung der Produktion vorsähen und die Umstellung auf Ölfeuerung.

(Reuters)