Während sich das Wachstum in der Automobilindustrie verlangsamt habe, habe Ems erneut in anderen Bereichen Neugeschäfte gewonnen, teilte der Spezialchemie-Konzern am Freitag mit.

Der Nettoumsatz stieg im Berichtsjahr um 8,2% auf 2,15 Mrd CHF. Damit sei die Gruppe schneller als der Gesamtmarkt gewachsen, heisst es weiter. Mit zum Umsatzplus beigetragen haben auch Preiserhöhungen, welche Ems aufgrund der stark steigenden Rohstoffpreise vorgenommen hat.

Die höheren Kosten schlugen sich bei den Gewinnzahlen nieder. So hielt der operative Gewinn auf der Stufe EBIT mit plus 6,3% auf 582 Mio CHF nicht ganz mit dem Umsatz Schritt. Die entsprechende Marge sank denn auch um 0,5 Prozentpunkte auf 27,1%.

Unter dem Strich ergibt sich für das Berichtsjahr ein 6,3% höherer Reingewinn von 484 Mio CHF. Der Cash Flow stieg um 5% auf 537 Mio und das Unternehmen tätigte im Berichtsjahr Investitionen von 49 Mio CHF (-31%).

Erwartungen leicht übertroffen

Mit den vorgelegten Zahlen hat Ems-Chemie die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) leicht übertroffen. Im Durchschnitt wurde ein Umsatz von 2,12 Mrd, ein EBIT von 576 Mio und ein Reingewinn von 474 Mio CHF prognostiziert.

Für die Aktionäre wird die Ausschüttung einer um 1,50 auf 14,50 CHF erhöhten ordentlichen Dividende sowie einer ausserordentlichen von 3,50 (4,00) CHF beantragt. Damit gelangen in der Summe 18 CHF zur Ausschüttung.

Für das Geschäftsjahr 2018 stellt Ems - wie üblich zu Jahresbeginn - Nettoumsatz und EBIT leicht über Vorjahr in Aussicht. Nach Lesart des Unternehmens bedeutet dies eine Steigerung von bis zu 10%.

Man rechne aber mit weiteren Preiserhöhungen im Berichtsjahr und auf einen allfälligen Konjunkturwechsel bereitete sich das Unternehmen mit Effizienzprogrammen vor, so die Mitteilung.

