Der Schlagabtausch zwischen Clariant und seinem grössten Aktionär ist zu Ende, bevor es zum grossen "Showdown" an der Generalversammlung kam. Der Investor White Tale hat sein Aktienpaket von 24,99 Prozent am Spezialchemiekonzern an den Branchenriesen Saudi Basic Industries veräussert, welcher damit neu zum grössten Aktionär wird.

Clariant bestätigte am Donnerstag die Transaktion, über die bereits früher berichtet wurde. Man sei bereits im Vorfeld über die geplante Transaktion informiert worden. Sabic sei bereits heute Partner von Clariant im Catalysts Joint Venture Scientific Design.

Von Sabic liegt derweil noch keine Mitteilung vor. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aber planen die Saudis aber keine vollständige Übernahme von Clariant. Diese Nachricht konnte bis dato nicht verifiziert werden.

Die Muttenzer beabsichtigen nun laut der eigenen Mitteilung, in den kommenden Wochen mit Sabic zusammenzuarbeiten. Man wolle die neue Situation erörtern und Möglichkeiten erkunden, wie Mehrwert geschaffen werden könne. Ausserdem werde man den bestehenden Dialog mit allen anderen Aktionären fortsetzen.

White Tale, bestehend aus Standard Industries und dem Hedefonds Corvex, hatte letzten Herbst die geplante Fusion von Clariant mit dem US-Konkurrenten Huntsman zu Fall gebracht. Die Amerikaner verlangten in der Folge drei Sitze im Verwaltungsrat und eine Analyse der strategischen Optionen des Unternehmen durch eine Investmentbank. Clariant sperrte sich gegen die Forderungen.

(AWP)