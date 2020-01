Vom Standort aus beliefert Sika Kunden in der ganzen Karibik und im Norden Kolumbiens. Eine bereits bestehende Fabrik sei an einen neuen Standort verlagert und erweitert worden, teilte der Bauchemiekonzern am Donnerstag mit. Im Rahmen des Umzugs seien die Produktionsanlagen modernisiert, die Produktionskapazitäten stark erweitert und ein Schulungszentrum für Kunden etabliert worden.

Mit der Investition erhofft sich Sika, die Kunden im Norden Kolumbiens und in der gesamten Karibikregion besser bedienen zu können. Sika unterhält in Kolumbien weitere Werke.

Weil in Kolumbien die Strassenverkehrs-, Energie- und Versorgungsinfrastruktur stetig zunehme, sei das Land einer der attraktivsten Infrastrukturmärkte in Lateinamerika, heisst es. Laut den Angaben gehen Schätzungen in den nächsten Jahren von einem jährlichen Wachstum der kolumbianischen Bauindustrie von knapp 4 Prozent aus.

(AWP)