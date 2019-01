Das Angebot habe ein öffentliches Angebot in der Schweiz sowie private Platzierungen bei professionellen Investoren in anderen Ländern beinhaltet, teilte Sika in der Nacht auf Mittwoch mit.

Die Anleihe habe nun einen jährlichen Coupon von 3,75 Prozent, welcher nachträglich zahlbar sei. Bei der Lancierung war von einem Coupon zwischen 3,75 und 4,00 Prozent die Rede gewesen.

Die anfängliche Untergrenze des Wandlungspreises wurde zudem laut den Angaben mit 130,00 Franken festgelegt und die anfängliche Obergrenze des Wandlungspreises mit 146,25 Franken. Die maximale Wandlungsprämie entspreche einer Prämie von 12,5 Prozent im Verhältnis zur Untergrenze des Wandlungspreises. Hier war ein Wert zwischen 12,5 und 15,0 Prozent erwartet worden.

Sika beabsichtigt - wie angekündigt - den Erlös der Pflichtwandelanleihe für die Finanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition von Parex sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Konzern hatte den Kauf von Parex für rund 2,5 Milliarden Franken Anfang Januar bekanntgegeben.

Die Liberierung der Anleihe, die eine Stückelung von 200'000 Franken aufweist, ist für den 30. Januar 2019 geplant. Sika hat bekanntlich einer 90-tägigen Lock-up Periode zugestimmt.

(AWP)