Der chinesische Technologiekonzern Tencent will Insidern zufolge auf dem globalen Spiele-Markt stärker Fuss fassen. Daher wolle der Tech-Riese seinen Anteil an der französischen Videospielegruppe Ubisoft Entertainment mit Titeln wie "Assassin's Creed" aufstocken, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. Chinas Marktführer für soziale Netzwerke und Glücksspiele, der 2018 fünf Prozent an Ubisoft gekauft hatte, habe sich an die Gründerfamilie Guillemot des französischen Unternehmens gewandt und sein Interesse an einer Aufstockung bekundet.

Tencents Ziel sei, grösster Einzelaktionär bei den Franzosen zu werden, sagten zwei der Insider. Der Konzern könnte bis zu 100 Euro je Ubisoft-Aktie bieten. 2018 zahlte Tencent für den fünf-Prozent-Anteil 66 Euro je Aktie.

(Reuters)