Der Baselbieter Medtech-Pionier Rudolf Maag hält eine Beteiligung von 5,41 Prozent am Immobilien-Spin-off von Implenia, das Ende letzter Woche an die Börse gegangen ist. Damit hat er seine Bezugsrechte vollumfänglich ausgeübt.

Denn am Baukonzern Implenia hält der Investor ebenfalls eine Beteiligung von 5,41 Prozent. Mit dem früheren Eigentümer der Medtech-Firma Stratec hat Ina Invest einen prominenten Schweizer Investor gewonnen. Maag hält etwa auch 14 Prozent am Anlagenbauer Mikron sowie ein Aktienpaket von etwas mehr als 10 Prozent an den beiden Industrieunternehmen Landis+Gyr und VAT.

Ein anderer Schwerpunkt Maags liegt bei Gesundheitswerten: Am Zahnimplantatehersteller Straumann hält er 11,5 Prozent, an der Pharmagesellschaft Idorsia (und früher an deren Vorgängergesellschaft Actelion) 7,2 Prozent und an Galenica Santé 3 Prozent. Zeitweise war Maag auch an den Biotech-Firmen Addex, Basilea, Polyphor und Santhera mit kleineren Anteilen engagiert.

Wie am Mittwoch aus einer weiteren Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse zudem hervorgeht, hält auch der Versicherer Swiss Life einen Anteil von 15,09 Prozent an Ina Invest. Der Lebensversicherer hatte die Absicht dazu bereits früher angekündigt.

In Ina Invest hat der Baukonzern Implenia einen Teil seines Entwicklungsportfolios eingebracht und abgespalten. Zu den prominenteren Projekten zählen etwa das Quartier "Lokstadt" in Winterthur mit verschiedenen Gebäuden oder die Arealentwicklung Tivoli in Neuenburg mit Wohnungen, Büroflächen sowie Gastronomie und Kultur.

