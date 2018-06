Vor allem dank guter Geschäfte in der Volksrepublik stieg der operative Gewinn im Geschäftsjahr 2017/2018 um gut 14 Prozent auf fast 237 Millionen Euro, wie der Remy-Martin-Hersteller diese Woche mitteilte. Dabei scheint die Strategie des Unternehmens aufzugehen, in China vor allem vergleichsweise teure Cognac-Marken ab etwa 50 Dollar pro Flasche anzubieten.

Zuletzt griffen Chinesen wieder häufiger zu solch kostspieligem Alkohol, nachdem es zuvor eine längere Durstrecke gegeben hatte. Remy Cointreau hatte - wie auch die grösseren Rivalen Diageo und Pernod Ricard - zu spüren bekommen, dass die Chinesen angesichts des Anti-Korruptionskampfes der Behörden zögerlicher Cognac und andere Luxusgüter kauften.

Pernod Ricard reagierte darauf anders als Remy Cointreau und brachte in China vor allem günstigere Marken auf den Markt. Doch auch für den Konkurrenten lief es in der Volksrepublik zuletzt gut, er peilt insgesamt für das Gesamtjahr 2017/18 bis Ende Juni ein bereinigtes Umsatzplus von sechs Prozent an.

Remy Cointreau steigerte die Erlöse in dem Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr um über sieben Prozent auf 1,127 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bereits im April mitgeteilt hatte. Die Umsatzrendite belief sich auf 22 Prozent, 1,3 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

(Reuters)