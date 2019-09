Adidas gehört zu den stärksten Sportmarken überhaupt. Werbebotschafter sind die berühmten Musiker Beyoncé, Pharrell Williams und Kanye West. Auch Fussballstars wie Lionel Messi, Mohammed Salah, Luis Suarez oder Paul Pogba werben für den deutschen Schuhhersteller, der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert.

Lionel Messi with the new Adidas Nemesis 19 boots #Adidas #NEMEZIZ #Nemeziz19 [adidas] pic.twitter.com/eAMJoXKo2q

— FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) May 5, 2019