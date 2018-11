John Iborg, ein Portfolio-Manager beim quantitativen Asset Manager QS Investors, der 20 Milliarden Dollar verwaltet, erwartet, dass sich der Abstand zwischen den beiden Renditen bis zum Jahresende auf einen Rekordwert von 300 Basispunkten von derzeit rund 270 ausweiten wird. Der Makrofonds des Unternehmens hat diese Ansicht seit Anfang 2018, als der Spread ungefähr 200 Basispunkte betrug, über Zins-Futures zum Ausdruck gebracht.

Iborgs Zuversicht basiert auf seinem bearishen Ausblick für Treasuries, die seiner Meinung weiter unter Druck stehen dürften angesichts einer Kombination aus starken US-Wirtschaftsdaten, dem kräftigen Anstieg der Emissionstätigkeit und der Absicht der Federal Reserve, im nächsten Jahr drei- bis viermal die Zinsen zu erhöhen. Auf der anderen Seite des Handelsgeschäfts erwartet er, dass die Bundesanleihen seitwärts tendieren, da sich das europäische Wachstum abkühlt und die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bis Ende 2019 unverändert belassen wird.

"Es war eine unserer stärksten Überzeugungen und profitabelsten Handelstransaktionen in diesem Jahr", sagte Iborg aus New York, der zuvor Zinsstratege bei JPMorgan war. "Es ist unsere beste Position in Bezug auf Gesamtrendite und auf risikobereinigter Basis."

Der Renditespread zwischen zehnjährigen US-Bonds und deutschen Papieren erreichte in diesem Monat beispiellose 279 Basispunkte, nachdem die Benchmark-Treasury-Renditen mit ihrem Jahreshoch von 3,26 Prozent flirteten. Iborg erwartet, dass die Renditen zehnjähriger US-Treasuries zum Jahresende von derzeit 3,08 Prozent in den Bereich von 3,25 Prozent zurückkehren werden. Die deutschen zehnjährigen Anleihen rentieren bei etwa 0,37 Prozent.

