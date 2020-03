Goldman Sachs argumentiert, dass der durch die Coronavirus-Panik ausgelöste Renditeeinbruch die US-Staatsanleihen anfällig für eine Korrektur mache. BlackRock führt an, dass Treasuries als Schutz schwächer werden, wenn Aktien abgestossen werden. Bargeld und Schatzwechsel könnten Tallbacken Capital Advisors zufolge nun die bessere defensive Wette sein.

"Es stellt sich die Frage, ob nominale Anleihen immer noch den gleichen Absicherungswert haben", schrieben die Goldman-Analysten Praveen Korapaty und Avisha Thakkar in einer Notiz. "Ausser wenn die Zentralbanken eine Bereitschaft zeigen, bis tief in den negativen Bereich zu senken, glauben wir, dass die Antwort Nein lautet, zumindest für die grösseren Anleihemärkte in den USA, dem Euroraum und Japan. "

Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen sind in diesem Jahr um bis zu 160 Basispunkte gesunken und erreichten am Montag ein historisches Tief von 0,31 Prozent. Die Virusinfektionen waren weltweit stark angestiegen und ein schockierender Preiskrieg zwischen den grössten Ölproduzenten der Welt liess Investoren Schutz suchen.

Der Bank of America Merrill Lynch MOVE-Index, der implizite Preisschwankungen bei US-Treasuries misst, stieg am Montag auf den höchsten Stand seit Juni 2009.

«Grosse Gewinne»

Anleger, die längerfristige US-Anleihen gekauft haben, hätten "grosse Gewinne" erzielt, aber jetzt könnte der Zeitpunkt für Verkäufe gekommen sein, sagt Michael Purves, Chief Executive bei Tallbacken in New York.

"Wir glauben, dass das Risiko aggressiver Gewinnmitnahmen und steigender Renditen am hinteren Ende besteht", schrieb Purves in einer Notiz. "Unserer Meinung zufolge sind Bargeld/Schatzwechsel nun die wirklich sicheren Häfen und nicht 10- oder 30-jährige Treasuries.

Die dramatischen Zuflüsse in US-Treasuries zeigen jedoch, dass ein Grossteil des Marktes die Papiere immer noch als sicheren Hafen betrachtet. Asset Management One hält die US-Staatsanleihen für billig, sogar angesichts der Rally. Guggenheim Partners sagte, die Renditen könnten unter Null sinken. Und Jack Malvey von Bank of New York Mellon, ist der Meinung, dass ein "ordentlicher Teil" der Kurve negativ werden könnte.

Geringerer Puffer

Jedoch raten die weltweit grössten Vermögensverwalter zu einer erhöhten Vorsicht bei der Anlageklasse.

Zwar bevorzugt BlackRock gegenüber Staatsanleihen mit niedrigeren Renditen. Jedoch nimmt die Skepsis bezüglich der Wirksamkeit als Absicherung zu, da die täglichen Marktausschläge volatiler werden.

"Wir sind uns bewusst, dass die Treasury-Allokation in Phasen hoher Unsicherheit eine Rolle spielt, sehen jedoch das Risiko eines abnehmenden Puffers gegen Ausverkäufe an den Aktienmärkten und eines plötzlichen Wiederanstiegs der Renditen von historisch niedrigen Niveaus", schrieb der Vermögensverwalter in einer Notiz am Dienstag.

M&G Investments hat kürzlich einige US-Staatsanleihen verkauft, teilweise wegen des Potenzials von scharfen Korrekturen, sagte Pierre Chartres, Investment Director für festverzinsliche Wertpapiere in Singapur.

"Zehnjährige US-Staatsanleihen bieten mit einer Rendite von 0,8 Prozent in einer Normalisierung der Lage keinen guten Wert", sagte er. "Die Renditen werden wieder steigen, und man könnte einige Kapitalverluste erleiden, wenn man Treasuries hält."

