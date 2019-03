"In Europa, Grossbritannien und den USA sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt", sagte der Unternehmer und ehemalige SVP-Nationalrat in einem Interview mit der "Sonntagszeitung" (SOZ, 31.03.2019).

Mit dem Stadler-Börsengang bereite er das Unternehmen und seine private Beteiligungsgesellschaft PSC-Holding auf einen möglichen neuen Wachstumssprung vor. "Es könnte durchaus sein, dass durch die Konsolidierung in unserer Branche Übernahmen möglich werden." Zudem müsse man genügend Kapital bereitstellen, um in neue Technologien investieren zu können.

Für das laufende Jahr rechnet er mit einem "gewaltigen Wachstumssprung" auf 4 Milliarden Franken Umsatz von 2 Milliarden im vergangenen Jahr. Und dies sei auch ohne Zukäufe möglich. "Wir haben in den letzten Jahren viel in die Produktionskapazität, neue Fahrzugkonzepte und neue Märkte investiert, sodass wir jetzt einen Auftragsbestand von 13,2 Milliarden Franken haben", so Spuhler weiter.

Nachholbedarf sieht Spuhler für das Unternehmen noch im Bereich Strassenbahnen, Metro-Züge und Loks. Derzeit seien zwei neue Loks in der Entwicklung und auch in den anderen Bereichen werde nachgezogen.

Spuhler betonte, dass er in den vergangenen Jahren hohe finanzielle Vorleistungen erbracht habe. Über die PSC-Holding habe er sich Verschuldet, um die Verkaufsanstrengungen von Stadler zu unterstützen. Manchmal sei Stadler nur an Aufträge gekommen, weil er die Kunden mit einer Finanzierung des Kaufes aus seiner Privatschatulle unterstützt habe.

Auf diese Weise sei er Inhaber dreier Zugflotten geworden. Dies sei etwa bei drei Bahnunternehmen in Schweden, Estland und Österreich der Fall gewesen. Diese Situation sei auch ein Grund für seinen geplanten Börsengang - die Finanzbasis der Holding soll mit dem Gang aufs Parkett wieder gestärkt werden.

(AWP)