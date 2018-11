Die Schweiz hat zum fünften Mal in Folge in dem von der IMD Business School veröffentlichten World Talent Ranking Report den Spitzenplatz belegt, was auf den starken Schwerpunkt auf Qualifizierung und Ausbildung zurückzuführen ist. Dänemark und Norwegen rangierten in der von europäischen Ländern dominierten Umfrage an zweiter und dritter Stelle. Deutschland belegte Platz zehn, Österreich lag auf dem vierten Rang.

Zwar schafften es die USA nicht unter die ersten Zehn, aber sie verbesserten sich um vier Plätze auf Rang 12. Grossbritannien rutschte um zwei Plätze auf Position 23 ab. Kanada war das einzige aussereuropäische Land, das es unter die Top 10 schaffte.

Gute Bildung, hohe Lebensqualität

"Volkswirtschaften, die zu den Top 10 der Rangliste gehören, haben im Allgemeinen ein hohes Mass an Investitionen in die öffentliche Bildung und eine hohe Lebensqualität, wodurch sie sowohl lokales Humankapital entwickeln als auch hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anziehen können", sagte Arturo Bris Direktor des IMD World Competitiveness Center.

Singapur war die ranghöchste asiatische Volkswirtschaft im Index, belegte den 13. Platz und lag damit vor Hongkong, das in diesem Jahr um sechs Plätze auf den 18. Rang fiel. Beide Volkswirtschaften zeichneten sich weiterhin durch die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland aus, blieben jedoch bei den Investitionen in Bildung zurück, hiess es in dem Bericht.

Für die Studie wurden über sechstausend Führungskräfte in 63 Volkswirtschaften befragt. Jede Volkswirtschaft wurde unter verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt, unter anderem darüber, wie sie in die Entwicklung der lokalen Arbeitnehmerschaft investiert, inwieweit sie in der Lage ist, Fachkräfte anzuwerben und zu halten, und wie hoch die Qualifikationen in ihrem jeweiligen Talentpool sind.

(Bloomberg)