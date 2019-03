"Der Franken bleibt hoch bewertet, die Lage am Devisenmarkt fragil", sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler am Donnerstag laut Redetext auf einer Veranstaltung in Zürich. "In diesem Umfeld bleiben sowohl der Negativzins als auch unsere Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, notwendig", sagte sie.

Der Franken hat in den vergangenen Tagen zum Euro deutlich an Wert gewonnen und am Mittwoch den höchsten Stand seit Sommer 2017 markiert: Ein Euro kostete vorübergehend 1,1170 Franken. Mitte März waren es noch knapp 1,14 Franken. Der Franken notierte am Donnerstagabend nicht auf die Aussagen von Maechler und notierte bei 1,1188 zum Euro

Experten führten den Wertverlust der Gemeinschaftswährung auf Anzeichen für eine Konjunkturabkühlung in Europa und das Ringen um den Brexit zurück. Der SNB ist das jedoch ein Dorn im Auge: Sie ist an einem möglichst schwachen Franken interessiert, um damit die exportorientierte Wirtschaft zu stützten.

(Reuters/cash)