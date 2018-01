Dass Julius Bär für 2017 angesichts der freundlichen Finanzmärkte und des schwächeren Frankens mit einem Rekordergebnis aufwarten dürfte, war von vornherein klar. Allerdings erweist sich die Hoffnung auf ein "Jahresergebnis der Superlative" als voreilig.

Auf den Stufen bereinigter Konzerngewinn und IFRS-Konzerngewinn werden die jeweiligen Analystenerwartungen klar verfehlt. Und trotz eines überzeugenden und über den firmeneigenen Zielvorgaben liegenden Nettoneugeldzuflusses liegen die verwalteten Kundenvermögen selbst unter den pessimistischsten Annahmen zurück.

Mit einem Ausblick auf 2018 wartet die traditionsreiche Zürcher Bank in der Medienmitteilung nicht auf. Auch wer sich die Ernennung eines Nachfolgers für den ausgeschiedenen Konzernchef Boris Collardi erhofft hatte, wird enttäuscht.

An der Schweizer Börse SIX wird die Julius-Bär-Aktie zur Stunde noch mit einem Minus von 1 Prozent auf 63,16 Franken abgestraft. In der ersten Handelsstunde wurden gar Tiefstkurse von bis zu 61,04 Franken bezahlt.

Neugeldwachstum dürfte sich etwas verlangsamen

Gemäss Tomasz Grzelak von Baader-Helvea deckt sich die in der zweiten Jahreshälfte beobachtete Geschäftsentwicklung weitestgehend mit den Markterwartungen. Seine eigenen Annahmen werden allerdings verfehlt. Leicht enttäuscht zeigt sich der Analyst insbesondere von der Entwicklung der verwalteten Kundenvermögen.

Den starken Nettoneugeldzufluss begrüsst Grzelak, hegt gleichzeitig jedoch Zweifel, dass das bisherige Schritttempo aufrechtbehalten werden kann. Er rechnet damit, dass sich das Nettoneugeldwachstum in der Region von 5 Prozent und damit innerhalb der Zielbandbreite von 4 bis 6 Prozent einpendeln wird.

Die Julius-Bär-Aktie wird bei Baader-Helvea mit "Hold" und einem Kursziel von 56 Franken eingestuft.

Wie Andreas Venditti von der Bank Vontobel in einem Kommentar schreibt, kann Julius Bär mit dem Jahresergebnis nicht beeindrucken. Seines Erachtens liegt auch die Jahresdividende im Rahmen der Erwartungen. Er hält deshalb sowohl am "Hold" lautenden Anlageurteil als auch am Kursziel von 57,50 Franken fest.

Neben Schatten auch Licht

Der für Mirabaud Securities Limited tätige Andreas Brun gewinnt dem Zahlenkranz hingegen mehrheitlich positive Aspekte ab. Seinen Berechnungen zufolge liegt der bereinigte Vorsteuergewinn um 1 Prozent über den Erwartungen. Gefallen findet er auch am Umstand, dass das Nettoneugeldwachstum mit 6,7 Prozent die bei 6,1 Prozent liegenden Erwartungen in der zweiten Jahreshälfte überragt hat. Brun stuft die Aktie unverändert mit "Hold" ein, nimmt das Kursziel von 57 Franken allerdings in positive Revision.

Die Autoren der Credit Suisse nehmen eine Studie über europäische Vermögensverwalter zum Anlass, um ihr Bewertungsmodell für Julius Bär zu überarbeiten. Während sie die Gewinnschätzungen unverändert beibehalten, erhöhen sie das Kursziel für die Aktie auf 67,50 (zuvor 57) Franken. Das Anlageurteil lautet wie bis anhin "Neutral".

Ansonsten wird die Bruttomarge in Expertenkreisen als im Rahmen der Erwartungen liegend beurteilt. Etwas höher sind hingegen die Kosten im Vergleich zu den Erträgen ausgefallen. Analysten erklären sich den etwas tiefer als erhofften Konzerngewinn denn auch mit diesem Faktor.

Noch keinen neuen Konzernchef

An der Analystenkonferenz von 9.30 Uhr führte mit Bernhard Hodler erstmals der interimistische Nachfolger des langjährigen Konzernchefs Boris Collardi durch die Zahlen.

Entgegen anders lautenden Hoffnungen präsentiert Julius Bär anlässlich der Veröffentlichung des Jahresergebnisses noch keinen neuen Konzernchef.

Seit Bekanntwerden seines Rücktritts als Spartenchef des UBS Wealth Management wird Jürg Zeltner an der Börse als möglicher Nachfolger von Boris Collardi gehandelt.