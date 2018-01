Alle Jahre dasselbe Katz-und-Maus-Spiel: Die Swatch Group lässt Anleger und Journalisten über den Veröffentlichungszeitpunkt des Jahresergebnisses im Dunkeln. Dass der gut zwei Tage früher als erwartet vorliegende Zahlenkranz für 2017 überraschend solide ausfällt, dürfte die Wogen vermutlich jedoch glätten.

Gerade mit dem Nettoumsatz übertrifft der Uhrenkonzern selbst die ambitioniertesten Analystenerwartungen. Folglich fallen auch der operative Gewinn (EBIT) sowie der Reingewinn insgesamt etwas höher aus. Noch euphorischer als sonst gibt sich die Swatch Group beim Ausblick für 2018. In der Medienmitteilung berichtet das Unternehmen von einem "guten Start ins neue Jahr" und einer "sehr guten Auslastung im Produktionsbereich". Deshalb erwartet Swatch "ein sehr dynamisches Wachstum in Lokalwährungen".

Uhrentocher Omega wächst kräftig

Diese Euphorie greift im vorbörslichen Handel von Julius Bär auf die Anleger über. An der Schweizer Börse SIX gewinnt die Swatch-Inhaberaktie in einem insgesamt schwachen Marktumfeld 3,2 Prozent auf 416 Franken. Die Tageshöchstkurse liegen gar bei 418,60 Franken. Seit Anfang 2017 errechnet sich ein Kursplus von mehr als 30 Prozent.

Gemäss Helen Brand von der UBS Investmentbank hat sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte kräftig beschleunigt. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 10 Prozent seien ihre bei 7,5 Prozent liegenden Schätzungen klar übertroffen worden, so schreibt sie in einem Kommentar.

Die UBS-Analystin führt die Belebung insbesondere auf das starke Abschneiden der Uhrentochter Omega in Asien zurück. Angesichts der starken Entwicklung gegen Jahresende hält Brand die Zuversicht des Unternehmens selbst für durchaus angebracht. Sie empfiehlt die Inhaberaktie deshalb unverändert mit einem 460 Franken lautenden 12-Monats-Kursziel zum Kauf.

Marktanteilsgewinne in der zweiten Jahreshälfte

Auch der für Mirabaud Securities Limited tätige Alessandro Migliorini findet vorwiegend positive Worte für das starke Abschneiden in der zweiten Jahreshälfte. Im Geschäft mit Uhren und Schmuck habe sich das organische Umsatzwachstum im Schlussquartal auf 14,9 Prozent beschleunigt, so rechnet er vor.

Für Migliorini steht fest: Die Schweizer Uhrenindustrie ist in deutlich besserer Verfassung als gedacht, die Swatch Group konnte anderen Anbietern zuletzt Marktanteile abjagen und die Angst vor einer Kannibalisierung im Tiefpreissegment scheint übertrieben. Der Mirabaud-Analyst stuft die Inhaberaktie allerdings wie bis anhin nur mit "Hold" ein. Das Kursziel erhöht er hingegen auf 450 (zuvor 395) Franken.

Eher vorsichtig bleibt Jon Cox von Kepler Cheuvreux. Der als Branchenkenner bekannte Analyst bezeichnet das vorliegende Jahresergebnis als "solide aber nicht spektakulär" und hält dieses weitestgehend für eingepreist. Anhaltspunkte für Marktanteilsgewinne macht Cox vor allem im Tiefpreissegment aus. Seines Erachtens wird die Swatch Group auch in Zukunft mit Wettbewerbsdruck seitens von Smartwatches sowie mit Produktionsüberkapazitäten zu kämpfen haben. Er hält deshalb am "Reduce" lautenden Anlageurteil sowie am Kursziel von 375 Franken für die Inhaberaktie fest.

Kräftige Dividendenerhöhung, aber...

Weiterhin für Gesprächsstoff sorgen auch die erneut gestiegenen Lagerbestände. Mit 6,3 Milliarden Franken liegen letztere bei fast 80 Prozent des letztjährigen Jahresumsatzes. Seit Jahren warnen einige Analysten bei der Swatch Group deshalb immer wieder vor finanziell schmerzhaften Lagerbereinigungen. Bei der UBS Investmentbank und der britischen Barclays weist man jedoch darauf hin, dass sich die Anzahl Tage für den vollständigen Lagerabbau im Jahresvergleich auf 290 von 300 etwas verringert hat.

Die Erhöhung der Jahresdividende um 11 Prozent auf 7,50 Franken je Inhaberaktie wird in Expertenkreisen grundsätzlich begrüsst. Allerdings sind mit dem Verweis auf die noch immer eher magere Rendite von 1,9 Prozent auch kritische Stimmen zu hören.

Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass die Swatch Group mit der Dividendenerhöhung bloss die vor einem Jahr vollzogene Kürzung von 7,50 auf 6,75 Franken je Inhaberaktie wieder rückgängig mache.