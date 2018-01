Seit Tagen ranken sich die Spekulationen um den Baustoffhersteller Sika (cash berichtete). Zumindest was die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal anbetrifft, erweisen sich die herumgereichten Mutmassungen schon mal als richtig.

Nicht zuletzt dank einer vorteilhaften Vergleichsbasis aus dem Vorjahr nimmt die Umsatzentwicklung im vierten Quartal wieder Fahrt auf. Mit einem Wachstum von 8,9 Prozent werden nicht nur die firmeneigenen Zielvorgaben, sondern auch die kühnsten Analystenerwartungen übertroffen.

Für 2018 rechnet das Unternehmen gar mit einer Umsatzsteigerung von über 10 Prozent bei einem überproportional steigenden operativen Gewinn (EBIT).

Davon angetrieben klettert die Sika-Aktie an der Schweizer Börse SIX im frühen Handel bis auf 8285 Franken und damit auf den höchsten Stand in der Firmengeschichte. Zur Stunde gewinn sie noch 1,7 Prozent auf 8265 Franken. Im 12-Monats-Vergleich errechnet sich ein Kursplus von fast 70 Prozent.

Der für die UBS Investmentbank tätige Patrick Rafaisz zeigt sich sichtlich vom starken Wachstum im Schlussquartal angetan. Seinen Berechnungen zufolge konnte Sika den Umsatz in Lokalwährungen in den letzten drei Monaten des Jahres 2017 um stolze 12 Prozent steigern.

Dabei hätten sämtliche Regionen zum zweistelligen Wachstum beigetragen, so Rafaisz. Er macht zum einen die tiefe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, zum anderen aber auch Marktanteilsgewinne für das überzeugende Abschneiden verantwortlich.

Wurden auch die Gewinnvorgaben übertroffen?

Angesichts der Wachstumsbeschleunigung im Schlussquartal zeigt sich der UBS-Analyst überrascht, dass Sika am Zielband für den operativen Jahresgewinn (EBIT) von 880 bis 900 Millionen Franken festhält. Er stuft die Aktie wie bis anhin mit "Neutral" ein, dürfte das 7450 Franken lautende 12-Monats-Kursziel hingegen erhöhen.

Das EBIT-Zielband für 2017 wird im hiesigen Handel denn auch als eher konservativ beurteilt. Mit 895 Millionen Franken liegt der Durchschnitt der Analystenschätzungen in der oberen Hälfte der Bandbreite. Ob auch dieser Wert übertroffen werden konnte, wird sich erst am 23. Februar zeigen. Erst dann wird Sika die Gewinnkennzahlen nachliefern.

Markus Mayer von Baader-Helvea erklärt sich das starke Schlussquartal hingegen mit Vorausbestellungen einiger Abnehmer. Anders als sein Kollege von der UBS Investmentbank findet der Analyst allerdings sichtlich Gefallen am Wachstumsausblick für 2018. Mayer stuft die Sika-Aktie unverändert mit "Hold" und einem Kursziel von 7300 Franken ein.

Vielversprechende Ausgangslage für 2018

Mit dem für die Bank Vontobel tätigen Bernd Pomrehn nimmt ein erster Analyst sein Kursziel von 8100 Franken in "positive Revision". Auf Basis der vorliegenden Umsatzzahlen und der Aussagen zur Wachstums- und Gewinnentwicklung im 2018 will er seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre nach oben nehmen. Rückenwind verspricht sich Pomrehn sowohl vom Währungsumfeld als auch von den Auswirkungen der US-Steuerreform. Er sieht sich deshalb in seiner Kaufempfehlung bestärkt.

Phil Rosenberg von Bernstein Research begrüsst das starke Geschäftsmomentum, mit welchem der Baustoffhersteller aus Baar ins neue Geschäftsjahr startet. Wie von ihm erwartet, legte Sika in den letzten Wochen bei den ergänzenden Firmenübernahmen einen Zacken zu. Rosenberg rechnet diesbezüglich auch im neuen Jahr wieder mit zahlreichen Neuigkeiten und sieht in diesem Zusammenhang Raum für steigende Gewinnerwartungen. Er empfiehlt die Aktie denn auch weiterhin mit "Outperform" zum Kauf.