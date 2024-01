Nach dem dramatischen Zwischenfall mit einem herausgebrochenen Kabinen-Teil bei einer brandneuen Boeing 737 Max 9 in knapp 4900 Metern Höhe lässt die US-Flugaufsicht FAA 171 Maschinen des Typs vorerst nicht mehr starten. «Sie bleiben am Boden, bis sich die FAA davon überzeugt hat, dass sie sicher sind», teilte die Behörde am Sonntag mit. Andere Behörden weltweit haben ebenfalls Überprüfungen angeordnet. «Wenn sich schwere Unfälle wie dieser ereignen, ist es für uns von entscheidender Bedeutung, mit unseren Kunden und den Aufsichtsbehörden transparent zusammenzuarbeiten, um die Ursachen des Vorfalls zu verstehen und zu beheben und sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt», schrieb Boeing-Chef Dave Calhoun an die Mitarbeiter. Die Reaktion auf den Vorfall «ist und muss der Fokus» des Unternehmens sein.