"Die Märkte benötigen manchmal eine Weile, um in Gang zu kommen, und dann bewegen sie sich schneller". Dies sagte der Präsident des Fed-Ablegers von San Francisco, John Williams, am Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bonds war zuvor auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen.

Die Jobmaschine in den USA läuft zu Jahresbeginn rund und liefert der Notenbank Fed Argumente für höhere Zinsen. Die Regierung in Washington meldete am Freitag für Januar 200'000 neue Jobs und damit 20'000 mehr als von Experten erwartet worden war. Die getrennt ermittelte Erwerbslosenquote liegt weiter bei 4,1 Prozent, dem niedrigsten Stand seit 17 Jahren. Damit hat die Fed de facto ihr Ziel - die Vollbeschäftigung - erreicht.

Die Notenbank hat zuletzt im Dezember die Zinsen um einen Viertelpunkt auf die Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent erhöht. Auf der jüngsten Sitzung Ende Januar haben die Währungshüter die Tür für eine weitere Erhöhung im März jedoch weit aufgestossen. Manche Experten erwarten, dass danach noch drei weitere Schritte nach oben in diesem Jahr folgen könnten.

Williams sagte, er halte drei bis vier Zinsanhebungen in diesem Jahr für möglich. Williams bestimmt in diesem Jahr über geldpolitische Entscheidungen mit, wenn der designierte Notenbankchef Jerome Powell in Kürze sein neues Amt antritt.

