Unternehmen in der City haben in den drei Monaten bis September 3810 Positionen ausgeschrieben, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der Personalagentur Morgan McKinley hervorgeht.

Zwar ist das nur ein Bruchteil der in den Vorjahren verfügbaren Job-Möglichkeiten. Es stellt jedoch einen Anstieg im Vergleich zu den 2490 offenen Stellen drei Monate zuvor dar, als in Grossbritannien strengere Lockdown-Massnahmen galten.

“Unternehmen und Arbeitssuchende haben mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen und sind besorgt, was eine zweite Welle bringen wird”, sagte Hakan Enver, Geschäftsführer bei Morgan McKinley UK. „Aber wir können auch den Brexit nicht ausser Acht lassen. Es gibt Bedenken hinsichtlich der langfristigen Erholung und des freien Flusses des Kapitals und äquivalenter Mittel bei den britischen Finanzdienstleistungen, die geklärt werden müssen.“

Der Rückgang der offenen Stellen kommt inmitten wachsender Arbeitsplatzverluste in ganz Grossbritannien und vor dem Hintergrund globaler Kürzungen in der Bankenbranche, die mit extrem niedrigen Zinsen und einem raschen technologischen Wandel zu kämpfen hat.

