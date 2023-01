In Zürich, dem bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz, hatte der Regierungsrat den Ausgleichszins in den Tief- und Negativzinsjahren schrittweise gesenkt - und zögert nun mit einer erneuten Erhöhung. 2011 lag dieser noch bei 2 Prozent, seit 2020 liegt er bei 0,25 Prozent. Auf Anfrage von cash.ch sagte ein Sprecher der Finanzdirektion, dass 2023 keine Veränderung am Ausgleichszins erfolgt sei. Geprüft werde in den nächsten Monaten, ob für 2024 eine Erhöhung vorgenommen werden sollte.