Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt schwächelt seit Monaten. Ein schwacher Konsum im Inland, eine schwere Immobilienkrise und schlechte Aussenhandelsbilanzen bremsten den Motor der chinesischen Wirtschaft. Peking versuchte in den vergangenen Wochen, das Wachstum wieder anzukurbeln, und lockerte Vorgaben, um mehr Geld für Banken locker zu machen, oder senkte die Anforderungen für Wohnungskäufe in grossen Städten wie Peking, Shanghai oder Guangzhou. Der Januar gilt jedoch wegen des Frühlingsfestes, in diesem Jahr am 10. Februar, und der folgenden Urlaubswoche auch als schwacher Monat für Produzenten.